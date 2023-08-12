" القاضي " يصل الضفة الغربية وينضم لفريق جديد

وصل اللاعب الشاب صهيب القاضي إلى الضفة الغربية قادماً من المملكة الأردنية الهاشمية، بعد حصوله على تصريح الدخول حديثاً، وانضم رسمياً إلى نادي جنين، الناشط مجددًا في دوري الدرجة الأولى (الاحتراف الجزئي)، ليعزز صفوف التركيبة التي يقودها المدرّب المعروف، الشيخ منتصر سمودي.



ويلعب صهيب القاضي في مركزِ الظهير الأيمن، وهو من الفئات العمرية لنادي الوحدات، وسيعوّل عليه في الخط الخلفي "لصقور الشمال"، إذ يتطلع اللاعب نفسه لتقديم الإضافة الحقيقية، خاصةً بأنّها التجربة الأولى له خارج "المارد الأخضر"، ويريد من خلالها إثبات قدراته بأفضلِ صورة ممكنة.



وضم نادي جنين العديد من العناصر الجديدة ، تم التعاقد معهم خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخير، وهم: "الظهير الأيمن صهيب القاضي، المدافع خالد أبو بكر، لاعب خط الوسط مأمون يعقوب، والحارس نصّار نواصرة