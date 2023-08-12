ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت البطاطس كل يوم؟

تعد البطاطس من أشهر الخضراوات وأكثرها صحة وتتمتع بمذاق لذيذ يحبه الجميع من الصغار للكبار، من خلال العديد من الطرق المختلفة التي يمكن تحضيرها بها (مسلوقة، مشوية، مقلية)، وفي هذا التقرير نتعرف على ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت البطاطس يومياً، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

هل البطاطس صحية؟

البطاطس تحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات ونسبة عالية من السكر في الدم، مما يعني أن تناولها يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم.



ووفقًا لخبراء الصحة، فإن البطاطس صحية ومغذية، حيث أنها تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة بما في ذلك الألياف والبوتاسيوم والحديد وفيتامين سى وفيتامين ب 6.



السبب الذي يجعل الناس يعتقدون أن البطاطس غير صحية هو أن الطريقة التي يتم بها طهى البطاطس غالبًا ما تكون غير صحية، وخاصة البطاطس المقلية.

أسلوب الطبخ مهم

البطاطس هي نفسها، لكن كونها صحية أو غير صحية يعتمد على طريقة طهيها، على سبيل المثال ، البطاطس المقلية ، وهي بطاطس مقلية بالزيت ، ليست مغذية مثل البطاطس المخبوزة أو المسلوقة.

إذا كنت ترغب في تناول البطاطس بشكل صحي قدر الإمكان، يمكنك خبزها أو سلقها أو قليها في المقلاة الهوائية بدلاً من قليها بعمق في الزيوت الغزيرة.



أما الكربوهيدرات في البطاطس فهي في الواقع مفيدة، والكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي لطاقة الدماغ والجسم ، خاصة أثناء التمارين عالية الكثافة لذلك ، فإن تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أمر ضروري بالنسبة لك.



يتم أيضًا هضم الكربوهيدرات وامتصاصها بشكل أسرع من البروتين والدهون.



جنبًا إلى جنب مع طريقة طهيها، من المهم التأكد مما تقترن به البطاطس لذلك ، تجنب إضافة الأطعمة عالية السعرات الحرارية مثل الجبنة أو المايونيز.

ماذا يحدث إذا أكلت البطاطس كل يوم؟

يمكن أن يكون هناك فوائد لتناول البطاطس كل يوم، وفقًا لخبراء الصحة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض ضغط الدم ، طالما أنك لا تقوم بقليها بعمق أو إضافتها أو مزجها بأطعمة غنية بالدهون المشبعة.



الألياف والبوتاسيوم في البطاطس مفيدان لصحة القلب، حيث ينظم البوتاسيوم وظيفة العضلات وقلبك هو عضلة مهمة تحتاج إلى البوتاسيوم.

هل يمكنني إنقاص الوزن أثناء تناول البطاطس؟

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، فلا يزال بإمكانك تناول البطاطس كل يوم ، بشرط ألا تتناول وجبة دسمة ، واتباع التحكم في الكمية، والحفاظ على نقص السعرات الحرارية، وعدم طهي البطاطس بطريقة تجعلها عالية السعرات الحرارية - مثل المقلية أو المغطاة بالجبن.

أطباق البطاطس الصحية لخسارة الوزن

هناك العديد من الوصفات الصحية المصنوعة من البطاطس والتي يمكنك تناولها في نظامك الغذائي لفقدان الوزن.

تتضمن بعض الأفكار البطاطس المخبوزة بالأعشاب، سلطة البطاطس، وحساء البطاطس، البطاطس المسلوقة، البطاطس المشوية.