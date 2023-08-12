كيفية الخروج من حساب فيس بوك على جميع الأجهزة بضغطة واحدة

يمكنك لحماية نفسك من الاختراقات المحتملة خاصة إذا كنت فتحت حسابك على جهاز ولم تتأكد من تسجيل الخروج، أن تفعل ذلك ببساطة من خلال ضغطة واحدة تسجل لك الخروج من كل الأجهزة التي فتحت منها حساب فيس بوك، وذلك من خلال الإعدادات وفقا لما ذكره موقع Business insider.

كيفية تسجيل الخروج من فيس بوك على كل جهاز في ذات الوقت

1. انتقل إلى فيس بوك على متصفح الويب، واضغط فوق السهم المتجه لأسفل في الزاوية اليمنى العليا.

2. في القائمة المنسدلة، اضغط فوق "الإعدادات والخصوصية" ثم اضغط فوق "الإعدادات".

3. سيتم نقلك إلى صفحة الإعدادات، على الجانب الأيسر من الشاشة، انتقل إلى قسم "مركز الحسابات" واضغط على "مشاهدة المزيد في مركز الحسابات".

4. حدد حساب فيس بوك الخاص بك.

5. حدد "كلمة المرور والأمان" على الجانب الأيسر، ضمن "فحوصات الأمان"، اضغط فوق "مكان تسجيل الدخول".

6. حدد حساب فيس بوك الخاص بك وراجع قائمة تسجيلات الدخول، اضغط فوق "تحديد الكل"، ثم "تسجيل الخروج" لتسجيل الخروج من الأجهزة.

7. سيظهر لك تحذير يسألك عما إذا كنت متأكدًا، اضغط فوق "تسجيل الخروج".