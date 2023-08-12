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أحالت صاحبها للنيابة

المباحث العامة تكشف عن شكوى زائفة بسرقة مصاغ ومبلغ مالي

12 آب / أغسطس 2023 01:15

مصاغ ومبلغ مالي
مصاغ ومبلغ مالي

غزة-وكالة الرأي 

كشف المباحث العامة بالشرطة بمدينة غزة، الجمعة، عن شكوى زائفة بالسطو على منزل وسرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي بقيمة 45 ألف دينار أردني، وذلك خلال 48 ساعة من تلقي الشكوى.

وفي التفاصيل، فقد تلقى قسم مباحث التفاح والدرج بمدينة غزة، شكوى من المواطن (ر، ح) 48 عاماً، وادعائه بتعرض منزله للسطو من قبل رجل يرتدي زياً نسائياً وسيدة أخرى، وسرقتهما مصاغاً ذهبياً ومبلغاً بقيمة 45 ألف دينار، تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأوضحت المباحث، في تصريح مقتضب، أنها وفور تلقيها الشكوى باشرت التحقيق في الشكوى، لافتة إلى أنه ومن خلال التحريات وجمع المعلومات ومعاينة المنزل تبين عدم دخول أي أشخاص غرباء للمنزل.

وأضافت أنها قامت بتفتيش المنزل بالكامل، حيث تم العثور على المبلغ المالي والمصاغ الذهبي مخبأين داخل المنزل، وقيمتهما نصف كجم من الذهب، إضافة لـ 4600 دولار أمريكي و 1100 دينار أردني.

وأشارت المباحث إلى أن زوجة المشتكي أقرت خلال التحقيق بقيامهما بإخفاء المبلغ وتقديم شكوى زائفة ومضللة، حيث أن المبلغ والمصاغ مودعان لديهما كأمانة وهما عبارة عن ميراث، وكانا قد تصرفا بجزء من المبلغ مسبقاً، مما دفعهما للادعاء بأن الميراث قد سُرق لعدم مقدرتهما على إعادة المبلغ كاملاً بعد التصرف بجزء منه.

على إثر ذلك، تم ضبط المبلغ والمصاغ، ويجري إحالة القضية للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

مصاغ ومبلغ مالي مصاغ ومبلغ مالي
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