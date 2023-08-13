وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة " تنظم ورشة حوارية لبحث جهوزية استقبال موسم الزيتون للعام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من رام الله وكالة الرأي الفلسطينية تشييجع الاستثمار تطلع رئيس اتحاد الصناعات على دورها في دعم المصانع وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": إصابتان بـ 9 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية ظهر بمقطع رائج .. الشرطة تُوقف شخصًا اعتدى على شابين وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم 11 توالياً وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يعلن إطلاق مسابقة لاختيار أفضل مجلس شبابي للهيئات المحلية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل وفدا ًمن جمعية الثقافة والفكر الحر بالكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل مجموعتين كشفيتين بتل أم عامر الأثري وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "تتسلم (5) أسطوانات إطفاء حريق تبرعت بها "شركة الغصين"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم

13 آب / أغسطس 2023 08:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله  – وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو حارا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يستمر الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، واشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟