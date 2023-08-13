وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تُوقف شخصًا اعتدى على شابين في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم 11 توالياً وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يعلن إطلاق مسابقة لاختيار أفضل مجلس شبابي للهيئات المحلية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل وفدا ًمن جمعية الثقافة والفكر الحر بالكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل مجموعتين كشفيتين بتل أم عامر الأثري وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "تتسلم (5) أسطوانات إطفاء حريق تبرعت بها "شركة الغصين" وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تطبق مشروع ترميز المباني بمستشفى الهلال الاماراتي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تفتتح دورة موظف جديد "للأطباء الجدد" وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يقود النصر للقب العربي الأول وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2595) الأحد 13/8/2021
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

طالب سوري يبتكر جهازا لتعقيم المعدات الطبية بالطاقة الشمسية

13 آب / أغسطس 2023 08:17

طالب سوري يبتكر جهازا لتعقيم المعدات الطبية بالطاقة الشمسية
طالب سوري يبتكر جهازا لتعقيم المعدات الطبية بالطاقة الشمسية

جهاز تعقيم شمسي للمعدات الطبية، يمكن حمله بسهولة واستخدامه في المناطق النائية والمخيمات والمشافي الميدانية، ولا سيما في حالات الطوارئ والكوارث، كان حصيلة جهد ومثابرة الطالب مصطفى حمدي في كلية العلوم بجامعة دمشق والذي نال عليه براءة اختراع من مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية.

الجهاز المبتكر هو لحل مشكلة تعقيم المعدات الطبية وخاصة الجراحية، ولا سيما في حال عدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لعمل أجهزة التعقيم الطبي وفق حمدي الذي أوضح في تصريح لـ سانا أنه صمم الجهاز ليكون بحجم مناسب وسهل الاستخدام، وهو أقرب لشكل المروحة الصغيرة.

ويتألف الجهاز حسب حمدي من صحن جامع للطاقة الشمسية بما يسمى “البعد المحرقي للصحن” ولوح طاقة شمسية “فولتا ضوئية” كليهما قابل للطي، ووعاء تعقيم للأدوات الطبية يقع في المحرق ومزود بحساس حرارة يعطي صوت صفير لدى الوصول لدرجة الغليان.

وبالنسبة لاستخدام الجهاز بين حمدي أنه يتم وضع القطع الطبية المطلوب تعقيمها في علبة التعقيم، وتغلق ثم توضع على الحامل على الجهاز، ويوجه باتجاه القرص الشمسي لتتجمع الحرارة الشمسية في المحرق وتسخن علبة التعقيم لتصل إلى درجة الغليان، ثم يعير الوقت المناسب لإتمام التعقيم.

ويذكر أن حمدي شارك بجهاز التعقيم الشمسي، الذي حصل على براءة اختراع له منذ عدة سنوات بالمعرض الدولي للفنون والأعمال اليدوية بهنغاريا، كما حصل على شهادة اختراع من جمعية الابتكار الهندية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟