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جيش الاحتلال يخطر بهدم منزل أحد منفذي عملية "عيلي"

13 آب / أغسطس 2023 08:19

الشهيد خالد صباح
الشهيد خالد صباح

نابلس – وكالة الرأي:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، أنه سيقوم بهدم منزل عائلة الشهيد خالد مصطفى عبد اللطيف صبّاح، في قرية عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وزعم جيش الاحتلال بأنه أخطر عائلة الشهيد صبّاح بنيته هدم منزلها، دون تحديد موعد لتنفيذ عملية الهدم.

واستشهد صباح (24 عاما) في 20 حزيران الماضي، برصاص وحدة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال طوباس، بعد ساعات قليلة من استشهاد ابن قريته مهند فالح عبد الله شحادة (26 عاما) برصاص مستوطن على طريق رام الله-نابلس، بالقرب من قرية اللبن الشرقية، بعد تنفيذهما عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين في مستوطنة "عيلي" في يونيو الماضي. 

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