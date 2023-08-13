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الاحتلال يقصف أهدافًا في محيط دمشق

13 آب / أغسطس 2023 08:26

الاحتلال يقصف أهدافًا في محيط دمشق
الاحتلال يقصف أهدافًا في محيط دمشق

دمشق - وكالة الرأي:

أفادت وسائل إعلام سورية بأن عدواناً إسرائيليًا استهدف فجر اليوم الأحد، محيط العاصمة دمشق.

وقالت قناة “الإخبارية” السورية إن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.

وذكرت أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم صواريخ العدوان.

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