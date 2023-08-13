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تظاهرة أمام مؤتمر "غوغل" تنديداً بدعمها الاحتلال

13 آب / أغسطس 2023 08:32

نشطاء يستعدون للتظاهر أمام مؤتمر غوغل تنديدا باستمرار الشركة بالتعامل مع دولة الاحتلال
نشطاء يستعدون للتظاهر أمام مؤتمر غوغل تنديدا باستمرار الشركة بالتعامل مع دولة الاحتلال

كاليفورنيا - وكالة الرأي:

يستعد نشطاء في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية، للتظاهر أمام مؤتمر (Google Cloud) لشركة "غوغل"، والمقرر تنظيمه في 29 من شهر آب/ اغسطس الجاري في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، تنديداً باستمرارها في تقديم خدمات تكنولوجية بالتعاون مع شركة "أمازون" لدولة الاحتلال.

ونشر نشطاء بالتعاون مع مؤسسات اميركية دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تظاهرة ضخمة أمام هذا المؤتمر الرئيسي للذكاء الاصطناعي، والذي يجذب الآلاف من العاملين في المجال التكنولوجي، للضغط على الشركتين (غوغل وامازون)، لإلغاء عقد مشروع (نيموس) الذي وقع قبل نحو عامين بقيمة مليار دولار مع حكومة الاحتلال، والذي يسعى لتمكين وترسيخ الفصل العنصري وعنف الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والاستيلاء على الأراضي .

وكان عشرات النشطاء قد تظاهروا نهاية الشهر الماضي أمام قمة شركة "أمازون" في مدينة نيويورك التي شارك فيها الآلاف من المختصين والباحثين في هذا المجال، و رفعوا خلالها اليافطات المنددة باستمرار العقد والتعاون التكنولوجي مع دولة الاحتلال، وضرورة إيقاف ذلك في اسرع وقت.

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