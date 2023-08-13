اعتقالات واقتحامات بالضفة واشتباكات مسلحة في جنين

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، اقتحامات ومداهمات بمناطق في مدن وبلدات الضفة الغربية، اعتقلت خلالها عددا من الشبان وتخللها اشتباكات مسلحة في جنين.

ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب مدينة جنين، ودهمت عددًا من منازل المواطنين واستجوبت ساكنيها لبعض الوقت، واعتلت أسطح المنازل وفتشت عددا منها وسط تخريب محتوياتها.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين عقب اقتحام البلدة، استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال وآلياته بالأكواع محلية الصنع والرصاص.

ووفق مصادر محلية، أصيب أحد جنود الاحتلال خلال الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون بجنين.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسني عوض من مخيم عسكر الجديد، أثناء مروره على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب جمال عماد ذياب من بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، أثناء مروره عن حاجز صرة غرب نابلس.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، في وقت متأخر من الليلة الماضية، الشاب خالد غسان تايه من الفارعة جنوب المدينة، خلال مروره عبر حاجز الحمرا بالأغوار.

وداهمت قوات الاحتلال الخليل، واعتقلت مراد سعدي القواسمة عقب مداهمة منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

كما أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل بيت أمر شمال الخليل، ومنعت المركبات من المرور ما تسبب بأزمة خانقة في المكان وإعاقة حركة المواطنين ومنع وصولهم لأعمالهم.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" تسع عمليات مقاومة خلال 24 ساعة الأخيرة، أدت لإصابة مستوطنَين، وشملت على عملية إلقاء زجاجات حارقـة وإحراق موقع عسكري وتصدٍ للمستوطنين وتحطيم مركبات المستوطنين وخمس مواجهات.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات شبه يومية في مناطق ومدن الضفة الغربية، وتتعمد اقتحام المنازل في الليل وإرهاب المواطنين الآمنين في منازلهم.