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يشبه القصر.. حمام "عمومي" فاخر يجذب أنظار العالم

13 آب / أغسطس 2023 09:03

يشبه القصر.. حمام "عمومي" فاخر يجذب أنظار العالم
يشبه القصر.. حمام

في الطابق السادس من مركز التسوق "ديغي بلازا" بشنغهاي الصيني، يجذب حمام فاخر أنظار الزوار من جميع أنحاء العالم.

يتمتع هذا الحمام بهيئة تشبه القصور، فالطريق إليه يبدأ بممر تزين جانبيه نباتات خضراء، في مشهد تضيئه مصابيح عملاقة تنعكس على أرضيات لامعة.

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ينتهي الممر الطويل بصالة تتضمن أريكة شكلها مستوحى من إحدى الزهور، بخلاف أحواض تختلف أحجامها، لكنها اتفقت في تصميمها على هيئة النافورة.

تتضمن الصالة كذلك قواعد شحن لاسلكية، تمكن المستخدمين من أخذ قسط من الراحة عن طريق الجلوس والاسترخاء.

عن الهيئة الفاخرة التي بدا عليها هذا الحمام، كشف المصمم لي شيانغ أنه وفريقه ركزوا على خلق مساحة من الراحة، حتى خرج الحمام شبيهًا بالحديقة.

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