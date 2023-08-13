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باريس سان جيرمان يتعادل مع لوريان في غياب مبابي

13 آب / أغسطس 2023 09:32

باريس سان جيرمان يتعادل مع لوريان في غياب مبابي
باريس سان جيرمان يتعادل مع لوريان في غياب مبابي

خيم التعادل السلبي على مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه لوريان، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

وغاب النجم كيليان مبابي ، هداف باريس سان جيرمان ونجمه، عن المباراة في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول بقائه بالنادي، وهو الأمر ذاته بالنسبة للبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراتي.

وأهدر باريس، حامل لقب الموسم الماضي، والذي خاض أول مباراة رسمية بقيادة مدربه الجديد الإسباني لويس إنريكي، فرصة بداية الموسم الجديد بتحقيق الفوز على لوريان، في مباراة لم ينجح فيها كلا الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة.

وكانت مباريات الدوري الفرنسي قد انطلقت أمس الجمعة حيث تعادل نيس وضيفه ليل 1 1/، فيما فاز مارسيليا على ريمس 2 1/ في وقت سابق من اليوم السبت.

(د ب أ)

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