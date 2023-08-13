التنمية البشرية بالصحة تفتتح دورة موظف جديد "للأطباء الجدد"

غزة-وكالة الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة موظف جديد، والتي استهدفت الأطباء حديثي التعيين، وتستمر الدورة على مدار يومين متتاليين في مقر الإدارة .

بدوره، رحب أ.مؤزر الحنجوري ممثلاً عن دائرة التدريب بالأطباء المشاركين بالدورة، مؤكداً أن هدف الدورة هو تأهيل الطبيب للالتحاق بالعمل من خلال تزويدهم ببعض المعارف والمهارات الأساسية في بيئة العمل، داعياً المتدربين إلى الاهتمام بالتدريب خلال مسيرتهم الوظيفية وتطوير قدراتهم.

واشتملت الدورة على ثلاثة محاور، تناول المحور الأول أ.علي أبو جلهوم من وحدة السلامة ومكافحة العدوى متحدثاً عن أساسيات مكافحة العدوى وأهدافها في الحد من انتشار العدوى، وأهمية اتباع الطرق والوسائل الصحيحة في التعامل في بيئة العمل مع المرضى والأدوات المختلفة.

من جانبه ، قدم د. باسم السويركي رئيس لجنة مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة بوزارة الصحة المحور الثاني والذي تناول الممارسات الأخلاقية الصحيحة أثناء تقديم الخدمة وفي العلاقات مع الزملاء، وقواعد السلوك الوظيفي للممارسة الطبية والتي تهدف إلى تعزيز قيمة هذه المعاني كون الأطباء عناوين لهذه القيم.

وفي المحور الأخير من الدورة تحدث مؤزر الحنجوري من الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية عن أهداف الاتصال والتواصل الفعال في منظومة العمل الصحي، وأهمية العمل في فريق والتعاون الوثيق بين مقدمي الخدمات الصحية في بيئة عمل يساهم الجميع في تحقيق خدمات صحية أفضل للمواطنين.