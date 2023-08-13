السياحة تستقبل وفدا ًمن جمعية الثقافة والفكر الحر بالكنيسة البيزنطية

غزة-وكالة الرأي

استقبلت وزارة السياحة والآثار وفداً من جمعية الثقافة والفكر الحر برفقة عددٍ من الطلاب والطالبات في زيارة للكنيسة البيزنطية شمال قطاع غزة.

وقدم طاقم الوزارة للوفد والطلبة من الجمعية شرحاَ عن تاريخ المكان، والجهود التي تقوم بها الوزارة في الحفاظ على الإرث الحضاري والتاريخي في المواقع الأثرية المختلفة في القطاع.

من جانبه، شكر الوفد الوزارة على الاستقبال والجهود المبذولة في مجال التوعية المجتمعية خاصة ما يخص الأطفال في المدارس والمعاهد ما يبقي الحصيلة الثقافية لدى الأجيال محيطة بالحقب التي سكنت فلسطين والاستفادة في الحاضر من استلهام تجارب الماضي .

