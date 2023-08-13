وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة " تنظم ورشة حوارية لبحث جهوزية استقبال موسم الزيتون للعام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من رام الله وكالة الرأي الفلسطينية تشييجع الاستثمار تطلع رئيس اتحاد الصناعات على دورها في دعم المصانع وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": إصابتان بـ 9 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية ظهر بمقطع رائج .. الشرطة تُوقف شخصًا اعتدى على شابين وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم 11 توالياً وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يعلن إطلاق مسابقة لاختيار أفضل مجلس شبابي للهيئات المحلية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل وفدا ًمن جمعية الثقافة والفكر الحر بالكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل مجموعتين كشفيتين بتل أم عامر الأثري وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "تتسلم (5) أسطوانات إطفاء حريق تبرعت بها "شركة الغصين"
أخبار » الأخبار الحكومية

السياحة تستقبل وفدا ًمن جمعية الثقافة والفكر الحر بالكنيسة البيزنطية

13 آب / أغسطس 2023 10:01

السياحة تستقبل وفدا ًمن جمعية الثقافة والفكر الحر بالكنيسة البيزنطية
السياحة تستقبل وفدا ًمن جمعية الثقافة والفكر الحر بالكنيسة البيزنطية

غزة-وكالة الرأي 
استقبلت وزارة السياحة والآثار وفداً من جمعية الثقافة والفكر الحر برفقة عددٍ من الطلاب والطالبات في زيارة للكنيسة البيزنطية شمال قطاع غزة.

وقدم طاقم الوزارة للوفد والطلبة من الجمعية شرحاَ عن تاريخ المكان، والجهود التي تقوم بها الوزارة في الحفاظ على الإرث الحضاري والتاريخي في المواقع الأثرية المختلفة في القطاع.

من جانبه، شكر الوفد الوزارة على الاستقبال والجهود المبذولة في مجال التوعية المجتمعية خاصة ما يخص الأطفال في المدارس والمعاهد ما يبقي الحصيلة الثقافية لدى الأجيال محيطة بالحقب التي سكنت فلسطين والاستفادة في الحاضر من استلهام تجارب الماضي .
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟