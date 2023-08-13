الأسرى الإداريون يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم 11 توالياً

قالت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يواصلون برنامجهم النضالي وخطواتهم الاحتجاجية لوقف جريمة الاعتقال الإداري بحقهم.
وأوضحت الوزارة، في تصريح مقتضب، أن خطوات الأسرى مستمرة لليوم الحادي عشر توالياً.
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13 آب / أغسطس 2023 10:09
قالت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يواصلون برنامجهم النضالي وخطواتهم الاحتجاجية لوقف جريمة الاعتقال الإداري بحقهم.
وأوضحت الوزارة، في تصريح مقتضب، أن خطوات الأسرى مستمرة لليوم الحادي عشر توالياً.
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