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"شؤون المرأة": الأسيرتان جرادات وشاهين تتعرضان للتضييق بسجون الاحتلال

13 آب / أغسطس 2023 11:25

الأسيرتان جرادات وشاهين
الأسيرتان جرادات وشاهين

غزةوكالة الرأي:  

قالت وزارة شؤون المرأة في غزة، إن الأسيرتين عطاف جرادات (49عاماً) وفاطمة شاهين (33عاماً) ما زالتا تتعرضان للتضييق في سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعيةً للتدخل لتحسين ظروف الأسيرتين، وحماية حقوق الأسيرات والعمل على إنهاء معاناتهن.

وذكرت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، اليوم الأحد، أنه وفقاً للمحامين والجهات المختصة بشؤون الأسرى، فإن الأسيرتين جرادات وشاهين تم نقلهما من سجن الرملة إلى سجن الدامون، حيث أن "شاهين" مصابة بالشلل وتعتمد على كرسي متحرك بسبب إصابتها في البطن والظهر أثناء اعتقالها في ابريل من العام الجاري، وهي بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والدولية وخاصة اللجنة الدولية للصيب الأحمر بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسيرات المريضات وتقديم العلاج اللازم لهن، لما "يتعرضن من إهمال طبي واضح، مجددة الدعوة إلى ضرورة تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، وفي القلب من هذه القضية "الأسيرات" في سجون الاحتلال.

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