الاحتلال يجبر عائلة صب لبن على دفع أموال بعد إخلاء منزلها

القدس المحتلة – وكالة الرأي:

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن جهات إسرائيلية طالبت عائلة صب لبن المقدسية التي تم طردها من منزلها الشهر الماضي لصالح المستوطنين، بدفع عشرات الآلاف من الشواكل مقابل تنفيذ عملية الإخلاء.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإنه وصل بلاغًا للعائلة منذ 10 أيام، أنه عليها دفع مبلغ 17187 شيكلا، للشرطة الإسرائيلية مقابل 160 ساعة من العمل في المنزل لتأمين الإخلاء، ودفع 17000 شيكل لشركة مقاولات خاصة أخلت المنزل، يضاف إلى ذلك ديون العائلة بأكثر من 13 ألف شيكل للمصروفات القانونية المتعلقة برد دعوى المستوطنين للسيطرة على المنزل.

وقال رأفت نجل نورا صب لبن صاحبة المنزل، إن مطالبة الضحايا بدفع تكاليف جرائم الحرب، والظلم المرتكب بحقهم هو مستوى آخر من قسوة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.