الاحتلال يعتقل شابين من القدس

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت قصي أبو سلعوم، وعبد سكافي من حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.