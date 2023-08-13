الاحتلال يعتقل شابين من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت قصي أبو سلعوم، وعبد سكافي من حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
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13 آب / أغسطس 2023 01:33
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت قصي أبو سلعوم، وعبد سكافي من حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
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