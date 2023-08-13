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الاحتلال يعتقل شابين من القدس

13 آب / أغسطس 2023 01:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت قصي أبو سلعوم، وعبد سكافي من حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

 

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