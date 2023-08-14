باحثون يصنعون أطعمة بحرية نباتية مطبوعة 3D.. اعرف التفاصيل

يقدم الباحثون نهجًا جديدًا لإنشاء أطعمة بحرية نباتية ذات مذاق جيد، حيث استخدموا الطباعة ثلاثية الأبعاد بحبر مصنوع من بروتين الطحالب الدقيقة وبروتين حبوب المونج، للحصول على وجبة خفيفة سريعة ولذيذة، وسيقدم الباحثون نتائجهم في اجتماع الخريف للجمعية الكيميائية الأمريكية (ACS).



وفقا لما ذكره موقع "Phys"، تضيف بورنيما فيجايان، طالبة الدراسات العليا التي تقدم العمل في الاجتماع، "أعتقد أنه بات وشيكًا أن تكون إمدادات المأكولات البحرية محدودة للغاية في المستقبل"، مؤكدة "نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين من وجهة نظر بروتينية بديلة، خاصة هنا في سنغافورة، حيث يتم استيراد أكثر من 90٪ من الأسماك."



ويأكل الناس في جميع أنحاء العالم الكثير من المأكولات البحرية، لكن المحيطات ليست مورداً غير محدود، وأدى الصيد الجائر إلى استنفاد العديد من مجموعات الأسماك البرية.



هذا الافتقار إلى الاستدامة، إلى جانب التلوث بالمعادن الثقيلة والبلاستيك الدقيق، فضلاً عن المخاوف الأخلاقية، دفع بعض المستهلكين نحو المحاكاة القائمة على النباتات، ولكن لا يزال من الصعب على محبي المأكولات البحرية إيجاد مثل هذه البدائل.



في حين أن بعض منتجات المأكولات البحرية الوهمية، مثل لحم السلطعون المقلد المصنوع من سمك بولوك المفروم أو المعاد تشكيله أو غيره من الأسماك البيضاء، معروضة بالفعل في السوق، فإن صنع المحاكاة من النباتات كان يمثل تحديًا.



استخدم هوانج ومجموعته البحثية في جامعة سنغافورة الوطنية البروتين البقولي لتطوير محاكاة أفضل للمأكولات البحرية.



ونسخوا الشعور بالقشور للأسماك الحقيقية عن طريق الحبر القائم على البروتين باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد مناسبة للطعام، حيث أدى ترسيب طبقة الحبر الصالحة للأكل إلى أنسجة مختلفة، بعضها دهني وناعم والبعض الآخر ليفي.



يقول هوانج: "لقد طبعنا شرائح السلمون بالبروتين من العدس الأحمر بسبب لون البروتين، وقمنا بطباعة الجمبري"، مضيفا "الآن، أردنا طباعة شيء آخر مثير للاهتمام مع إمكانية التسويق وهو حلقات كالاماري."



اختبر الفريق مصدرين نباتيين مستدامين وعاليين البروتين: الطحالب الدقيقة والفول المونج، حيث تمتلك بعض الطحالب الدقيقة بالفعل طعمًا مميزا، وبروتين مونج هو نفايات غير مستغلة من تصنيع المكرونة النشا، وتسمى أيضًا السيلوفان أو المكرونة الزجاجية، وهي مكون شائع في العديد من الأطباق الآسيوية.



استخرج الباحثون الطحالب الدقيقة وبروتينات البقوليات في المختبر ودمجوها مع الزيوت النباتية التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وفي النهاية، كانت الخصائص الغذائية للعجينة النباتية عالية البروتين مماثلة لتلك الموجودة في حلقات الكالاماري من الحبار.

