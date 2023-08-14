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الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

14 آب / أغسطس 2023 08:22

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وفي جنين، اعتقلت وحدات إسرائيلية خاصة الأسير المحرر أحمد أبو الرب "أبو فراشة" بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة قباطية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين، وهم: سلام الطيراوي، معتصم محمود غوانمة، محمد محمود غوانمة عقب اقتحام منازلهم في مخيم الجلزون، فيما اعتقلت الشاب يوسف أبو نجم بعد اقتحام منزله في بلدة بيرزيت.

وفي نابلس، اعتقلت القوات الأسير المحرر هاني الحلبوني (62 عاماً) عقب اقتحام منزله في حي المخفية، فيما اعتقل الشاب إيهاب أبو ظهير عقب اقتحام منزله في حي المعاجين غرب المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عز الدين نبيل اسكافي بعد اقتحام منزله.

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