توتسيتس.. علماء مصريون يكتشفون حوتا عمره 41 مليون سنة

سجل فريق بحثي مصري اكتشافا جديدا لجنس ونوع من أسلاف الحيتان المنقرضة التي عاشت في المياه المصرية قبل 41 مليون سنة.

ويعتبر هذا الحوت، الذي اكتشفه علماء بجامعة المنصورة في مصر، أحد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان مائية المعيشة، التي تطورت من أسلاف برمائية.

وصرح الدكتور هشام سلام، عالم الحفريات المصري وقائد الفريق البحثي، بأن هذا الحوت ينتمي إلى عائلة حيتان الباسيلوصوريات، وهي مجموعة من أسلاف الحيتان المنقرضة، التي تمثل أول مراحل المعيشة الكاملة للحيتان في الماء، بعد انتقال أسلافها من اليابسة إلى الماء.



وأضاف "سلام"، بحسب بيان صادر عن جامعة المنصورة، أن هذه الحيتان كان لها أرجل خلفية لم تُستخدم في المشي لضآلة حجمها.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامح، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن الفريق عثر حفريات لهذا الحوت، تتكون من جمجمة وفكين وأسنان والفقرة العنقية الأولى وأجزاء من العظم اللامي، داخل صخور عصر الإيوسين من متكون وادي الريان الجيولوجي بمنخفض الفيوم.

وقدر الفريق البحثي بحسب "سامح" عُمر الطبقات التي اكتشفوا فيها هذا الحوت بنحو 41 مليون عام، مما يكمل صورة تطور الحيتان الأولى في إفريقيا.

نوه المؤلف الرئيسي للدراسة بأن طول هذا الحوت يبلغ 2.5 متر، ووزنه 187 كغم، حتى صنفوه على أنه الأصغر حجما بين كل أفراد عائلته من شتى أنحاء العالم.

أطلق الباحثون على هذا الحوت اسم "توتسيتس" احتفاء بالملك توت عنخ آمون، فالحوت المكتشف مات في مرحلة الصبا مثل الأخير، كما أنه كان ملكا للبحار، وبخلاف نقطتي التشابه، حرص الفريق البحثي على الاحتفاء بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بحسب إشارة عبدالله جوهر، مؤلف أساسي في كتابة الورقة البحثية.