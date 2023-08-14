تحول مفاجئ في سرعة كوكب المريخ.. هل تتأثر الأرض؟

أعلن العلماء مؤخراً عن اكتشاف مثير للاهتمام، حيث وجدوا أن سرعة دوران كوكب المريخ تتزايد بشكل مفاجئ وغير مفهوم.

حتى الآن، لم يتمكن العلماء من تحديد السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة الغامضة، التي تشكل تحدياً علمياً كبيراً.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن التحولات في كتلة كوكب المريخ يمكن أن تتسبب في تسارعه، حيث يشبه في حركته إلى حد ما متزلجا على الجليد يدور وأذرعه ممدودة، ثم يسحب أذرعه للداخل.

وباستخدام بيانات من مسبار "إنسايت" التابع لناسا، تم الكشف عن تحول في سرعة دوران المريخ يبلغ نحو 4 مللي ثانية كل عام، وهو ما يعد تحولاً كبيراً ومفاجئاً.

وأشار المؤلف الرئيسي للدراسة، سيباستيان لو مايستر، إلى أن الاختلافات كانت بضع عشرات من السنتيمترات على مدار عام مريخي، وهو ما استغرق وقتاً طويلاً جداً والكثير من البيانات لتتراكم قبل أن يتمكن العلماء حتى من رؤية هذه الاختلافات.

وأضاف أن هذه التجربة التاريخية كانت مجرد غيض من فيض، ولا يزال هناك الكثير من الأسرار التي يتعين على العلماء الكشف عنها في المستقبل.

ويشكل هذا الاكتشاف تحديا كبيراً أمام العلماء، حيث يتطلب التحليل الدقيق للبيانات والمعلومات المتاحة طوال السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن يستخدم العلماء تقنيات جديدة وأدوات متطورة لفهم هذه الظاهرة الغامضة، والكشف عن أسبابها وتأثيراتها المحتملة على كوكب الأرض والكواكب الأخرى في المجموعة الشمسية.