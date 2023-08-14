المدهون: تجاهل مطالب الأسرى الإداريين سيصعد الأوضاع بالسجون

غزة – وكالة الرأي :

حذر وكيل وزارة الأسرى والمحررين بغزة بهاء الدين المدهون، من أن استمرار إدارة السجون في تجاهل مطالب الأسرى الإداريين.

وقال إن ذلك يعني تفجير الأوضاع داخل السجون والدخول في موجة جديدة من التصعيد والمواجهة التي لن تبقى حبيسة أسوار السجون بل ستمتد على كل مكان يقيم فيه الاحتلال ومستوطنوه.

وقال خلال كلمة له في وقفة دعم وإسناد للأسرى الإداريين والمعزولين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، إن السجون تشهد في هذه الأيام حالة احتقان وتوتر كبيرة إزاء جرائم الاحتلال المتعددة وعلى رأسها الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والإهمال الطبي.

وأكد أن ما أقرته لجنة الأسرى الإداريين من خطوات احتجاجية وتصعيدية يأتي في سياق حق الأسرى المشروع في انتزاع حريتهم ووقف جريمة الاعتقال الإداري بحقهم والتي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال هذا العام.

ولفت إلى حجم المخاطر التي تهدد حياة الأسرى واستقرارهم وإصرار حكومة الاحتلال الفاشية على تنفيذ مخططاتها بحقهم ما يدفعنا إلى تحمل مسؤولياتنا بشكل أكبر ويزيد من التزامنا الثابت والراسخ في توفير كل وسائل وسبل الدعم والإسناد لأسرانا الأبطال وتفعيل كل أدواتنا لنصرتهم وضمان تحقيقهم لأهدافهم في هذه المعركة.