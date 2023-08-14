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وزارة العمل تفتتح المرحلة الثانية من مشروع الإجازة المهنية

14 آب / أغسطس 2023 11:03

وزارة العمل تفتتح المرحلة الثانية من مشروع الإجازة المهنية
وزارة العمل تفتتح المرحلة الثانية من مشروع الإجازة المهنية

غزة- وكالة الرأي:

افتتحت وزارة العمل ممثلة في الإدارة العامة للتدريب المهني، أمس الأحد، المرحلة الثانية من مشروع الإجازة المهنية في قطاع غزة.

وأشار مدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، أن المرحلة الثانية من مشروع الإجازة المهنية شملت تخصصي القصارة والدهان في جميع مراكز التدريب المهني المنتشرة بمحافظات القطاع.

وأفاد ببدء الدورة التأهيلية للاختبار النظري الخاص بالمسجلين في الإجازة المهنية، داعيا جميع الحرفيين والمهنيين إلى الالتحاق بمشروع الإجازة المهنية، والحصول على شهادة تثبت خبرتهم في مجال عملهم.

وأعلنت وزارة العمل خلال شهر يونيو 2023 عن انطلاق مشروع الإجازة المهنية للمهن الإنشائية والإنشائية المساندة، من خلال عدة مراحل، تتمثل المرحلة الأولى بدورة تأهيل مدتها يومين، تشمل "إجراءات السلامة والصحة المهنية، لمحة سريعة عن الكفايات والمهارات الخاصة بكل مهنة، مهارات القرن الحادي والعشرين، قانون العمل الفلسطيني حقوق وواجبات"، في حين تختص المرحلة الثانية بإجراء الاختبارات النظرية الخاصة بكل مهنة، وتشمل المرحلة الأخيرة الاختبارات العملية الخاصة بكل مهنة.

وزارة العمل تفتتح المرحلة الثانية من مشروع الإجازة المهنية 367458665_3115155425294987_6120893133170872309_n 367486634_3115155398628323_4006322917545751779_n
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