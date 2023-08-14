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التعليم تشرع بتنفيذ برنامج الشركة الطلابي لتنمية الجوانب الاقتصادية

14 آب / أغسطس 2023 11:27

وزارة التعليم تشرع بتنفيذ برنامج الشركة الطلابي لتنمية الجوانب الاقتصادية
وزارة التعليم تشرع بتنفيذ برنامج الشركة الطلابي لتنمية الجوانب الاقتصادية

غزة-وكالة الرأي:

شرعت الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم العالي في تنفيذ برنامج الشركة الطلابية الهادف لتعزيز مهارات الطلبة في الجوانب التنموية والاقتصادية وذلك بالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين.

ويعتمد هذا البرنامج على التدريب العملي للطلبة من خلال إنشائهم لشركة خاصة بهم بكافة تفاصيلها الإدارية والمالية والتسويقية تحت إشراف الوزارة ومستشارين من القطاع الخاص وخلال التدريب يجري تنفيذ أحد المشاريع الاقتصادية التنموية.

وسيتم عقب تطبيق المشروع تنفيذ مسابقة على مستوى المدارس الفلسطينية، وستمثل المدرسة الفائزة فلسطين في المسابقة الإقليمية العربية بدولة المغرب الشقيق.

و جرى اختيار مدرسة بلقيس اليمن الثانوية للبنات كأول مدرسة مشاركة من قطاع غزة أسوة بالمدارس المشاركة من الضفة الغربية والقدس ضمن المسابقة، حيث ستشارك في مبادرة بعنوان تحويل مخلفات الورق والكرتون في المدرسة إلى منتجات مفيدة تخدم المدرسة والمجتمع.

وقد استقبلت وزارة التربية والتعليم العالي فريق مدرسة بلقيس اليمن المشارك في المسابقة.

ورحّب مدير عام الأنشطة الطلابية أ. حمد الدلو بفريق المدرسة مشيداً بجهودهم ومتمنياً لهم التوفيق. 

وأوضح أن الوزارة تهدف من خلال هذا البرنامج إلى رفع قدرات ومهارات الطلبة في الجانب التنموي والريادي، مؤكداً أن المشروع الذي بدأ بفكرة سيستمر بالنمو والتوسع ويساعد في إيجاد فرص عمل للطلبة في المستقبل من خلال التدرب على مثل هذه المشاريع.

بدوره، أوضح البنا أن برنامج فكرة الشركة الطلابية يأتي ضمن خطة الأنشطة الطلابية والوزارة في اكتشاف المواهب والإبداعات الطلابية وتنميتها.

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