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خلال لقاء وطني تشاوري بغزة

حماس: الانتخابات المحلية ليست بديلًا عن الانتخابات العامة

14 آب / أغسطس 2023 12:15

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غزة - وكالة الرأي :

أكد عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة زكريا أبو معمر أن الانتخابات المحلية ليست بديلا عن الانتخابات العامة، وأن حاجة شعبنا للانتخابات العامة هي حاجة ماسة وملحة، كما حاجته إلى خطة شاملة وقيادة وطنية وموحدة تقود نضاله حتى التحرير والعودة.

وأكد أبو معمر خلال لقاء وطني تشاوري عقدته حركة حماس حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، سعي الحركة بكل جهد لتعزيز العمل المشترك لتصبح الشراكة واقعا حقيقيا لا بديل عنه ولا مفر منه.

وقال أبو معمر: منذ أكثر من عام عبّرنا في حماس عن موقفنا الواضح بضرورة إجراء انتخابات الهيئات المحلية، مبينًا أن تحفّظ الحركة السابق كان بسبب إلغاء الانتخابات العامة والذهاب إلى الانتخابات المحلية بديلاً عنها وغطاءً لقرار الإلغاء.

وأضاف: منذ ذلك الحين ونحن في تشاور مع جميع الفصائل والمكونات لنصل إلى موقف يعبر عن الموقف الوطني العام الذي نأمل اتخاذه اليوم بعد نضوج هذه المشاورات.

وشدد أبو معمر على حرص حركة حماس الشديد على أن تكون الانتخابات البلدية خطوة للأمام على صعيد الشراكة والمصالحة الوطنية.

وأكد ضرورة التوافق الوطني من أجل إنجاح هذه الانتخابات التي هي حق لشعبنا، وليست منة من أحد، فشعبنا مسؤول عن نفسه، ويملك القدرة والوعي لاختيار ممثليه بكل حرية وإرادة مستقلة.

وأوضح عضو قيادة حماس في غزة أن حماس اليوم تتطلع بهذا اللقاء إلى توافق وطني ودعم شعبي وفصائلي وحقوقي وأهلي لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية برئاسة الدكتور حنا ناصر.

وشدد على سعي حركة حماس لأن تكون هذه الانتخابات محطة مهمة ومفصلية للبناء عليها نحو توافقات وطنية أكبر، ترسخ وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أراضيه.

وشكر أبو معمر الكل الفلسطيني على الاستجابة العالية لدعوة حركة حماس للقاء الوطني، مبيناً أن هذا ينمّ عن المسؤولية الوطنية لدى كل المكونات الفلسطينية.

 

 

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