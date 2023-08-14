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هدم منشآت زراعية برام الله ومستوطنون يدمرون خطوط مياه بنابلس

14 آب / أغسطس 2023 12:47

الضفة المحتلة - وكالة الرأي :

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منشآت زراعية وسلاسل حجرية في بلدة بيت سيرا، غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، فيما اقتحمت قوات إسرائيلية أخرى مخيم شعفاط شمال مدينة القدس.

وأورد شهود عيان، أن قوات الاحتلال ترافقها تعزيزات عسكرية، اقتحمت أطراف بلدة بيت سيرا برام الله، وشرعت بعمليات الهدم، بحجة وقوعها قرب جدار الفصل العنصري.

واستهدفت عمليات الهدم والتجريف أراضي ثلاثة فلسطينيين وهم: هيثم سامي عنقاوي، علي سامي عنقاوي، وناجح ذياب عنقاوي.

ودمر مستوطنون، اليوم الإثنين، خطوط مياه في خربة طانا التابعة لأراضي بيت فوريك شرق نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن عددا من المستوطنين دمروا خطوط مياه بطول كيلومترين في أراضي الخربة، علما أن هذه هي المرة السابعة التي تتعرض خطوط المياه فيها لتدمير المستوطنين.

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