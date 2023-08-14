وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات" تُنهي أعمال إنشاء المدينة المرورية داخل ميناء غزة وكالة الرأي الفلسطينية غزة.. قرار بنقل مقبرة "التوانسي" لإقامة مجمع مدارس وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على منشآت صناعية كيميائية وبلاستيكية وكالة الرأي الفلسطينية هدم منشآت زراعية برام الله ومستوطنون يدمرون خطوط مياه بنابلس وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الأسرى الإداريين تقرر خطوات احتجاجية وصولاً للتمرد والعصيان وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تكرم فريق السلامة المرورية وكالة الرأي الفلسطينية استمرار مسلسل الانتهاكات بحق الأسيرات في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية حماس: الانتخابات المحلية ليست بديلًا عن الانتخابات العامة وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يتعثر في ليلة البطاقات الحمراء وكالة الرأي الفلسطينية تشيلسي وليفربول يتعادلان في قمة الدوري الإنجليزي وتوتنهام يتعثر
أخبار » الأخبار الحكومية

6780 حالة ولادة حتى منتصف العام الحالي..

عابد: نسعى لتعزيز الخدمة المقدمة للنساء والولادة

14 آب / أغسطس 2023 01:23

عابد: نسعى لتعزيز الخدمة المقدمة للنساء والولادة
عابد: نسعى لتعزيز الخدمة المقدمة للنساء والولادة

غزة- وكالة الرأي:
قالت د.شيرين عابد مديرة مستشفى النساء والتوليد بمجمع الشفاء الطبي، إننا نسعى الى تعزيز جودة الخدمات المقدمة في مستشفى الولادة من أجل الارتقاء لتقديم أفضل خدمة صحية للأم وطفلها، كونها المستشفى الأكبر على مستوى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استعراضها للتقرير النصف سنوي للعام 2023، حيث أفادت أن إجمالي عدد حالات الولادة بلغ 6780 حالة ما بين طبيعية وقيصرية.

فيما بلغ عدد حالات الفحص بقسم الطوارئ16797حالة، فيما بلغ عدد حالات حالات الدخول منهم 7025 للأقسام الداخلية بينما وصل عدد السيدات المترددات على العيادات الخارجية 10353، ويشمل ذلك خدمة متابعة الحوامل والمنظار الجوفي وعمليات المناظير. فيما بلغ عدد العمليات القيصرية 2312عملية قيصرية.

كما وتحدثت د.عابد عن أعمال التوسعة والترميم والتطوير في قسم الطوارئ بمستشفى الولادة، والذي يتم بتمويل من الاغاثة الاسلامية بتكلفة مالية تقدر بمبلغ 400000ألف دولار، وأن مدة العمل به ستستمر حتى بداية العام القادم ذلك بهدف مضاعفة القدرة الاستيعابية.

بدوره عبر مدير عام مجمع الشفاء الطبي د.محمد أبو سلمية عن شكره وتقديره الى جميع الكوادر الطبية والتمريضية في أقسام مستشفى الولادة على جهودهم في تقديم الخدمة والعناية للسيدات الحوامل والمواليد الجدد وأمهاتهم وتوفير بيئة صحية لهم، مؤكدا حرص ادارته على استمرار العمل في تعزيز جودة الخدمات الصحية بكامل مستوياتها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟