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مطالبات بضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة

14 آب / أغسطس 2023 02:15

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غزةوكالة الرأي :

أكد ممثلون عن الفصائل والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية والمجتمعية والوجهاء والمخاتير بغزة، اليوم الاثنين، على أهمية وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة.

وطالب المجتمعون في البيان الختامي للقاء الوطني التشاوري الذي عقد بغزة اليوم، الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية تحت اشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وأكدوا أنهم سيقومون بكل الإجراءات المطلوبة منهم لتذليل العقبات لإجراء هذه الانتخابات.

وكانت حركة حماس قد وجهت دعوة للفصائل الفلسطينية وممثلون عن المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والمجتمعية والوجهاء والمخاتير، للتشاور حول اجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة.

 

 

 

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