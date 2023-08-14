العمل الحكومي: جاهزون لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية بغزة

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، جاهزيتها واستعدادها التام لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وثمنت المتابعة في بيان لها وصل وكالة الرأي، الموقف الوطني الجامع الصادر عن اللقاء الوطني التشاوري الذي عُقد اليوم الاثنين 14-8-2023م حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة.

ودعت لجنة الانتخابات المركزية ورئيسها الدكتور حنا ناصر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وكان رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، عصام الدعليس قد قال في لقاء سابق :"نحن نريد اجراء انتخابات بلدية حقيقية في داخل قطاع غزة، وأبلغنا هذا الكلام لكل الوسطاء الذين تواصلوا معنا في غزة".