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الاحتلال يشرع في تنفيذ مشروع تهويدي للمنطقة الأثرية في سبسطية

14 آب / أغسطس 2023 03:45

الاحتلال يشرع في تنفيذ مشروع تهويدي للمنطقة الأثرية في سبسطية
الاحتلال يشرع في تنفيذ مشروع تهويدي للمنطقة الأثرية في سبسطية

نابلس - وكالة الرأي:

شرعت سلطات الاحتلال الصهيوني، في تنفيذ مشروع تهويدي في المنطقة الأثرية لبلدة سبسطية، شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال سلمت إخطارا بالإخلاء لمواطن في بلدة سبسطية، ضمن استعداداتها لتنفيذ مشروع تهويدي في المنطقة الأثرية.

وأكد عازم أن قوة للاحتلال اقتحمت المنطقة الأثرية وسلمت إخطارا بإخلاء خيمة سياحية، بحجة وقوعها في المنطقة (ج).

وأضاف أن سلطات الاحتلال سلمت الموقع الأثري لمقاول صهيوني، والذي باشر بدوره أعمال المسح داخل الموقع تمهيدا لتنفيذ مشروع تهويدي أعلن عنه مؤخرا.

وأشار عازم أن أعمال المسح دليل على أن الاحتلال انتقل من مرحلة التخطيط لمرحلة التنفيذ في تهويد المنطقة الأثرية في سبسطية، ضاربا بعرض الحائط القوانين والمعاهدات الدولية.

وصادقت حكومة الاحتلال في مايو/ أيار الماضي، على تخصيص 32 مليون شيكل لتهويد موقع حديقة سبسطية الأثري، وإقامة مركز سياحي يهودي في المكان.

وتُصعد سلطات الاحتلال من هجماتها بحق بلدة سبسطية وإرثها التاريخي، إذ تتعرض لاقتحامات وانتهاكات مستمرة، إضافةً للإغلاق المتكرر للموقع الأثري، لتأمين دخول سياح يهود يؤدون طقوسًا تلمودية، بدعوى أنها أراضٍ صهيونية.


 

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