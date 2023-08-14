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الاحتلال يستولي على مركبة شمال القدس

14 آب / أغسطس 2023 05:30

IMG_0533
IMG_0533

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

استولت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، على مركبة مواطن من ذوي الإعاقة أثناء مروره على حاجز جبع العسكري، شمال القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن صاحب المركبة شادي دراغمة (32 عاما) من مخيم قلنديا، أوقفه الجنود عند الحاجز العسكري أثناء عودته من مدينة أريحا، وأجبروه على الترجل منها رغم أنه مقعد.

وأشارت تلك المصادر إلى أن قوات الاحتلال احتجزته لعدة ساعات، وتعاملت معه بطريقة همجية، ودققت في هويته الشخصية، قبل أن تستولي على مركبته المصممة لذوي الإعاقة.

يذكر أن دراغمة أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال عامين، وأفرج عنه عام 2016

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