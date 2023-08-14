الشعبيّة تُثمن إبداء "العمل الحكومي" تسهيل الانتخابات المحلية بغزة

غزة - وكالة الرأي:

ثمّنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إبداء لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة استعدادها لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، ودعوتها لجنة الانتخابات المركزية ورئيسها الدكتور حنا ناصر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص.

ورحّبت الجبهة الشعبية في تصريح صحفي لها، وصل "وكالة الرأي"، بمخرجات اللقاء الوطني التشاوري، الذي أكّد على أهميّة وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزّة، ومطالبتهم الجهات الرسمية في الضفة وغزه تسهيل إجرائها.

ودعت الجبهة الجهات الرسمية في غزة والضفة إلى البدء في اتّخاذ الإجراءات الضرورية التي توفر البيئة الصحية لعقد هذه الانتخابات، ودعوة لجنة الانتخابات المركزية للقدوم إلى غزة للقيام بدورها في التحضير والإعداد والإشراف على إجرائها وفقاً للقانون.

وجدّدت الجبهة تأكيدها على أنّ الانتخابات مطلبٌ واستحقاقٌ ديمقراطيٌ، ومن حقّ شعبنا انتخاب ممثليه على المستويات كافة، والتي نعتبر إجراء انتخابات الهيئات المحلية خطوة هامه على طريق إجراء الانتخابات الشاملة في كلّ الهيئات واللجان والأجسام الوطنية والاتحادات وفي المقدمة منها منظمة التحرير الفلسطينية.

وختمت الجبهة بالتأكيد على أنّ هذا الاستحقاق الديمقراطي في حال إنجازه، يشكل مقدّمةً هامةً لإجراء الانتخابات الشاملة والتي بدورها تشكل مدخلاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وتوحيد طاقات شعبنا، وتفعيل المجتمع بكل قطاعاته في التصدي للاحتلال، وللتحديات والمخاطر التي تحدّق بقضيتنا الوطنية.