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إصابة عامل بجروح خطيرة إثر سقوطه قرب الناصرة المحتلة

14 آب / أغسطس 2023 08:21

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

أصيب عامل، في الثلاثينيات من العمر، بجروح وصفت بالخطيرة خلال عمله بالترميمات، بعد ظهر اليوم الإثنين، إثر سقوطه عن ارتفاع بالقرب من قرية نين، جنوب شرق الناصرة وشمال جبل الدحي.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الجلبوع تلقى بلاغا، الساعة 14:16، عن إصابة شاب (30 عاما) إثر سقوطه عن ارتفاع 4 أمتار في إحدى بلدات المجلس الإقليمي الجلبوع، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب الذي وصفت جروحه بالخطيرة وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام".

وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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