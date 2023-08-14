ماذا سيحدث في غزة صباح الثلاثاء؟

غزة - وكالة الرأي:

من المقرر أن ينطلق صباح غدٍ الثلاثاء 15/08/2023م، مشروع "صفوة الحفاظ 2" وهو المشروع القرآني الأضخم على مستوى فلسطين ودول عربية وإسلامية، والذي سيسرد فيه 1471 حافظاً وحافظةً القرآن الكريم على جلسة واحدة في مدينة غزة.

وفيما يلي تقدّم وكالة الرأي أبرز المعلومات التي يتخللها المشروع القرآني "صفوة الحفاظ 2" الذي يعقد للمرة الثانية في قطاع غزة:

من هم القائمون على المشروع؟

● دار القرآن الكريم والسنة ووزارة الأوقاف بغزة ومؤسسات أخرى تعنى بتحفيظ القرآن الكريم.

العدد والزمان:

● (1471 حافظاً وحافظةً) عدد المشاركين في مشروع (صفوة الحفاظ 2) لتسميع القرآن الكريم كاملاً على جلسة واحدة

● التوقيت: يوم الثلاثاء 15/08/2023 من بعد صلاة الفجر حتى صلاة المغرب.



من هم المشاركون؟

● 1471 حافظاً وحافظةً

● أصغرهم عمره 8 سنوات

● أكبرهم عمره 72 سنة

● 26 من ذوي الإرادة

● 90 ما بين طبيب وحكيم وصيدلي

● 51 مهندس ومهندسة

● 163 معلم ومعلمة

● 34 رجل أمن



معلومات عامة حول المشروع

● عدد المسجلين 3242 حافظ وحافظة

● معدل القبول في الاختبارات الأولية 85%

● عدد المتأهلين الذين سيُسَمِّعون *1471* حافظ وحافظة

● مكان تسميع الطلاب في مسجد الإمام الشافعي - الزيتون

● مكان تسميع الطالبات في مسجد التقوى - الشيخ رضوان ومسجد فلسطين - الرمال الشمالي

● إجمالي الحفاظ الساردين 1471 منهم 761 حافظاً و710 حافظة

● دعاء الختم سيكون نحو الساعة 06:00 مساءً