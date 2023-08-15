وكالة الرأي الفلسطينية مطعم إيطالي يفرض رسومًا على خدمة تقطيع الكعك وكالة الرأي الفلسطينية تحذير من تحديث لـ"واتس آب" يسمح للأصدقاء بكشف كامل شاشتك! وكالة الرأي الفلسطينية Vivo تنافس سامسونغ بواحد من أفضل الحواسب اللوحية وكالة الرأي الفلسطينية ماذا سيحدث في غزة صباح الثلاثاء؟ وكالة الرأي الفلسطينية ضباط كبار يتهمون رئيس أركان العدو بالتمييز بين أذرع الجيش وكالة الرأي الفلسطينية القوى الوطنيّة في القدس تحذر من فشل العام الدراسي الجديد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُجبر مقدسيا على هدم منزله وكالة الرأي الفلسطينية 4 أسرى إداريين يُعلّقون إضرابهم عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية إصابة عامل بجروح خطيرة إثر سقوطه قرب الناصرة المحتلة
أخبار » الأسرة و المجتمع

كيف يؤثر ارتفاع السكر على الكلى؟

15 آب / أغسطس 2023 08:23

كيف يؤثر ارتفاع السكر على الكلى؟
كيف يؤثر ارتفاع السكر على الكلى؟

حذرت الدكتور زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء من ارتفاع مستوى السكر في الدم، لأنه يزيد من الإصابة بأمراض الكلى.

كشف عواقب الإفراط في استهلاك السكر للجسم

وتشير الطبيبةـ إلى أنه عادة يجري الحديث عن مخاطر السكر ودوره في زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري. ولكن نتائج دراسات حديثة أظهرت أن ارتفاع مستوى السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى تكون الحصى في الكلى.

وتقول: "السكر ليس مجرد ملعقة من مسحوق في الشاي إو القهوة بل معها الحلويات والمعجنات والمياه الغازية المحلاة والزبادي المضافة إليه المنكهات والصلصات الجاهزة بما فيها فول الصويا. فإذا كانت هذه الأشياء موجودة بكثرة في النظام الغذائي، فإن خطر تكون الحصى في الكلى يرتفع. لقد أكد العلماء: أن الشخص الذي يحصل على ربع السعرات الحرارية في اليوم من السكر المضاف، يتضاعف خطر تكون حصى الكلى لديه".

وتنصح بافلوفا باستبعاد السكر المضاف من النظام الغذائي، واستبداله بتناول كميات محدودة من الفواكه والثمار.

المصدر: نوفوستي

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟