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6 حقائق نجهلها عن "فقر الدم"..تعرف عليها

15 آب / أغسطس 2023 08:47

6 حقائق نجهلها عن "فقر الدم"..تعرف عليها
6 حقائق نجهلها عن

ينتشر فقر الدم لدى الأشخاص من الجنسين، ومن مختلف الفئات العمرية، وتعد إلى يومنا هذا من الحالات الطبية التي يجهل كثيرون مسبباتها وأعراضها.

ولا تنحصر أعراض فقر الدم بحالات الإرهاق أو الخمول فقط، بل يمكن أن تسبب تساقط الشعر، وفقدان القدرة على التركيز، ليصل فقر الدم أحياناً لحالات طبية أخطر.

 فيما يلي مجموعة من الحقائق الهامة عن فقر الدم:

1- فقر الدم هو عارض صحي وليس مرضاً بحد ذاته: ينتج فقر الدم عن التراجع في عدد كريات الدم الحمراء، وكريات الدم الحمراء هي المسؤولة عن نقل الأوكسجين من الرئة إلى كافة أجزاء الجسم، وعادة ما يتسبب نقص الحديد في الجسم بهذه الحالة.

2- تناول المكملات الغذائية بناء على استشارة الطبيب: مجرد الشعور بأعراض فقر الدم لا يعني الحاجة لتناول المكملات الغذائية الغنية بالحديد بدون استشارة الطبيب أو القيام بفحص دم، فقد تترتب على تناول جرعة زائدة من الحديد أعراض مثل عسر الهضم والإمساك وغيرها.

3- عدم معرفة الأشخاص بإصابتهم بحالة فقر الدم: أعراض فقر الدم تتضمن الشعور بالخمول والنعاس الدائم، واللون الشاحب، وعدم القدرة على التركيز، وهبوط درجات حرارة الجسم، وضيق التنفس، والشعور بالخدر في الإطراف، وتساقط الشعر في الحالات المزمنة، وتصيب هذه الأعراض أي شخص في أي يوم وتزول بسرعة، ولكن، قد تتفاقم أعراض فقر الدم ببطئ إذا أُهملت، وقد يصل الأمر إلى حصول فشل في القلب أحياناً.

4- معاناة النساء أكثر من الرجال: نظراً إلى كمية الدم التي تفقدها النساء في الولادة وغيرها من الحالات الطبية، تنتشر حالات فقر الدم بين النساء بشكل أكبر مقارنة بالرجال، ويمكن معالجتها من خلال تناول المكملات الغذائية الغنية بمعدن الحديد وحمض الفوليك وفيتامين B12.

5- إصابة الرجال بفقر الدم قد تعني أمراً خطيراً: الإصابة بفقر الدم  حالة نادرة بين الرجال، نظراً لانعدام المسببات الطبيعية لتلك الحالة، ويعني افتقار الرجال لعنصر الحديد أمراً أشد خطورة، كالإصابة بسرطان القولون.

6- تناول القهوة قد يجعل الانسان أكثر عرضة للإصابة بالمرض: تتعارض مادة الكافيين في القهوة أو الشاي مع قدرة الجسم على امتصاص معدن الحديد. لذا، فإن تناول هذين المشروبين قبل أو بعد تناول وجبة من الطعام قد يحرم الجسم من الاستفادة من الحديد الموجود في وجبة الطعام، ما قد يعني الإصابة بفقر الدم. ويُنصح بالامتناع عن المشروبات الغنية بالكافيين قبل وبعد تناول وجبة طعام بساعة على الأقل.

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