بحرية الاحتلال تعتقل صيادين قبالة بحر شمال مدينة غزة

غزة – وكالة الرأي :

اعتقل بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، صيادين اثنين قبالة بحر شمال مدينة غزة، واستولت على مركب صيد كانا على متنه.

وقال اتحاد لجان الصيادين، إن جنود بحرية الاحتلال هاجموا مركب صيد صغيرا وحاصروه على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، واستولَوا عليه، واعتقلوا صيادين، وهما: رأفت علي السلطان (50 عاماً)، ومحمد رفيق السلطان (25 عاماً) واقتادوهما إلى ميناء أسدود.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً مهاجمة الصيادين، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم، أو الاستيلاء على مراكبهم ومنعهم من ممارسة مهنة الصيد.