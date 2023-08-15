وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش تطوير خدمات الرعاية النفسية في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يصدر العدد (70) من الوقائع الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يعزز التعاون وتثبيت الأمن مع البنك الوطني الإسلامي وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل تتفقد نزلاء مركز إصلاح الكتيبة وكالة الرأي الفلسطينية المـرور: وفاة و14 إصابة في 15 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تُجري الفحص الطبي للطلبة المرشحين لكلية الرباط وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2597) الثلاثاء15/8/2023 وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الوعي البيئي وكالة الرأي الفلسطينية 44 من ذوي أسرى غزة يزورون أبنائهم المعتقلين في "نفحة" وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

15 آب / أغسطس 2023 09:23

القدس المحتلةوكالة الرأي :

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، وتقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟