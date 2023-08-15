44 من ذوي أسرى غزة يزورون أبنائهم المعتقلين في "نفحة"

غزة – وكالة الرأي :

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن الاحتلال سمح فجر اليوم الثلاثاء، لـ (44) مواطنًا من ذوي أسرى قطاع غزة بالخروج لزيارة (26) أسيرًا من أبنائهم في سجن نفحة الصحراوي.

وذكر مدير عام الأنشطة وإعلام الاسرى بالوزارة نبيل حجاج، أن الاحتلال لا زال يمنع نحو 100 أسير من قطاع غزة من زيارة ذويهم من أكثر من 7 أعوام تحت أسباب وذرائع واهية.

وطالب المنظمات الدولية ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة الإنسانية المتواصلة.

ورافق طاقم وزارة الأسرى الأهالي، لحظة انطلاقهم من أمام مقر الصليب الأحمر ضمن برنامج "مؤازرة" لتعزيز ودعم صمود ذوي الأسرى.