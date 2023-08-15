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جودة البيئة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الوعي البيئي

15 آب / أغسطس 2023 09:44

وجودة البيئة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الوعي البيئي
وجودة البيئة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الوعي البيئي

غزة- وكالة الرأي:

نفذت دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة، زيارات ميدانية لعددٍ من المؤسسات والجمعيات الفاعلة في مجال الشباب والبيئة في قطاع غزة.

حيث شملت الجولة زيارة للهيئة الفلسطينية للتنمية والبيئة ولمؤسسة تمكين للتدريب والتطوير .

حيث ضم الوفد الزائر كل من م.خالد ابوغالي مدير دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة وم.احمد مطر رئيس قسم التوعية البيئية.
هذا وقد تم تنفيذ هذة الجولة بهدف بحث سبل التعاون والمشاركة في الفعاليات البيئية والشبابية.

فيما أكد  مدير عام التخطيط والتوعية م.مازن البنا على أهمية تعزيز سبل التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي بما يخدم تحسين وتعزيز الوعي البيئي.

بدوره أشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بالجهود المبذولة في سبيل نسج العلاقات الفعالة والمثمرة مع شركاء العمل التوعوي في اطار تعزيز الوعي البيئي لكافة شرائح المجتمع.

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