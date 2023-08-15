النائب العام يعزز التعاون وتثبيت الأمن مع البنك الوطني الإسلامي

غزة- وكالة الرأي:

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال، في مقر ديوانه، وبحضور رئيس ديوان النائب العام المستشار حسني الهباش، مدير عام البنك الوطني الإسلامي أ. كمال الأغا، والوفد المرافق له؛ بهدف تعزيز تكاملية الأدوار بين النيابة العامة ومؤسسات القطاع الخاص، والوصول إلى أفضل المسارات العدلية المشتركة.

وأكد النائب العام خلال استقباله وفد البنك الوطني الإسلامي، على تعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة وجميع البنوك العاملة في فلسطين؛ باعتبارهم أركان أساسية من أركان العدالة، وتثبيت الأمن والسلم المجتمعي يأتي من خلالهم؛ لما للقضايا الاقتصادية من بالغ الأهمية في تثبيت دعائم الأمن وسيادة القانون.

بدوره، أشاد الأغا بمجهود النيابة العامة المقدّر في شتى ميادين إحقاق الحقوق ورد المظالم إلى أهلها.

وأشار إلى أن هذه الزيارة التشاركية تعبّر عن التزام البنك الوطني الإسلامي اتجاه أهم أجنحة العدالة في قطاع غزة، والمسؤولية المجتمعية مع كافة شرائح المجتمع، وتهدف إلى تدعيم الرؤية التعاونية المشتركة بين البنك الوطني الإسلامي والنيابة العامة؛ وصولاً إلى حماية الأمن الاقتصادي للوطن والمواطن.