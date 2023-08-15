وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش تطوير خدمات الرعاية النفسية في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يصدر العدد (70) من الوقائع الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يعزز التعاون وتثبيت الأمن مع البنك الوطني الإسلامي وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل تتفقد نزلاء مركز إصلاح الكتيبة وكالة الرأي الفلسطينية المـرور: وفاة و14 إصابة في 15 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تُجري الفحص الطبي للطلبة المرشحين لكلية الرباط وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2597) الثلاثاء15/8/2023 وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الوعي البيئي وكالة الرأي الفلسطينية 44 من ذوي أسرى غزة يزورون أبنائهم المعتقلين في "نفحة" وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

النائب العام يعزز التعاون وتثبيت الأمن مع البنك الوطني الإسلامي

15 آب / أغسطس 2023 10:18

النائب العام يعزز التعاون وتثبيت الأمن مع البنك الوطني الإسلامي
النائب العام يعزز التعاون وتثبيت الأمن مع البنك الوطني الإسلامي

غزة- وكالة الرأي:

استقبل النائب العام المستشار  د. محمد النحال، في مقر ديوانه، وبحضور رئيس ديوان النائب العام المستشار  حسني الهباش، مدير عام البنك الوطني الإسلامي أ. كمال الأغا، والوفد المرافق له؛ بهدف تعزيز تكاملية الأدوار بين النيابة العامة ومؤسسات القطاع الخاص، والوصول إلى أفضل المسارات العدلية المشتركة.

وأكد النائب العام خلال استقباله وفد البنك الوطني الإسلامي، على تعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة وجميع البنوك العاملة في فلسطين؛ باعتبارهم أركان أساسية من أركان العدالة، وتثبيت الأمن والسلم المجتمعي يأتي من خلالهم؛ لما للقضايا الاقتصادية من بالغ الأهمية في تثبيت دعائم الأمن وسيادة القانون.

بدوره، أشاد الأغا بمجهود النيابة العامة المقدّر في شتى ميادين إحقاق الحقوق ورد المظالم إلى أهلها.

وأشار إلى أن هذه الزيارة التشاركية تعبّر عن التزام البنك الوطني الإسلامي اتجاه أهم أجنحة العدالة في قطاع غزة، والمسؤولية المجتمعية مع كافة شرائح المجتمع، وتهدف إلى تدعيم الرؤية التعاونية المشتركة بين البنك الوطني الإسلامي والنيابة العامة؛ وصولاً إلى حماية الأمن الاقتصادي للوطن والمواطن.

النائب العام يعزز التعاون وتثبيت الأمن مع البنك الوطني الإسلامي 367396743_2657510951070960_3848578918643286385_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟