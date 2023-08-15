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الاقتصاد: قسم الصناعات الغذائية يتفقد مصانع المشروبات والألبان بغزة

15 آب / أغسطس 2023 11:16

الاقتصاد: قسم الصناعات الغذائية يتفقد مصانع المشروبات والألبان بغزة
الاقتصاد: قسم الصناعات الغذائية يتفقد مصانع المشروبات والألبان بغزة

غزة- وكالة الرأي:

نظم قسم الصناعات الغذائية بدائرة الرقابة الصناعية في وزارة الاقتصاد ، زيارات تفقدية لمصانع المشروبات الغازية والألبان بمحافظة غزة.

وقال م . جمال مطر مدير عام الصناعة ، إن الزيارات تأتي من أجل تطبيق الخطة التي وضعتها الطواقم للمتابعة الدورية والرقابة على العملية الإنتاجية.

وأكد أن هدف الجولات متابعة سير العمل وتفقد خطوط الانتاج وجوده المواد الخام المستخدمة في عمليات الانتاج ، مشيداً بجهود المصانع في الرقي بجودة المنتج الوطني .

وتم الاستماع خلال الزيارات لأصحاب المصانع، ولأبرز العقبات التى تواجههم خلال إنتاج المشروبات الغازية والألبان .

وأشاد أصحاب المنشآت بدور وزارة الاقتصاد الوطني في دعم وحماية المنتج المحلي و الرقابة الدورية على المنتجات   المحلية.

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