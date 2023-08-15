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للعام 2023/2024

وزارة التعليم تُعلن عن منح دراسية في تركيا

15 آب / أغسطس 2023 11:29

وزارة التعليم تُعلن عن منح دراسية في تركيا
وزارة التعليم تُعلن عن منح دراسية في تركيا

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في تركيا للعام الدراسي 2023-2024، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في المنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps، للاطلاع على التفاصيل كاملة.

وأوضحت أن تقديم الطلبات، مرفقة معها الوثائق المطلوبة والمُصدَّقة حسب الأصول، يتم في مقر الوزارة برام الله، أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

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