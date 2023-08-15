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الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة المحتلة

15 آب / أغسطس 2023 12:35

الضفة المحتلة – وكالة الرأي :

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، ستة عشر مواطنا فلسطينياً، خلال اقتحامات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إبراهيم معطان وإبراهيم نوابيت من قرية برقا شرق رام الله والشاب بهاء سياغة من بلدة سلواد المجاورة.

وأوضحت بأن الجنود اعتقلوا الشاب محمد نصر أبو العسل من مخيم عقبة جبر في أريحا والشاب أحمد أبو الرب من جنين ومحمود متعب من مخيم بلاطة شرق نابلس أثناء مروره على حاجز زعترة جنوبا.

وأضاف بأن الاحتلال اعتقل الشبان سيف أبو عامرية من قرية زعترة شرق بيت لحم ومهدي محمد أبو مارية ومحمد ذياب صبارنة وإبراهيم عيسى بحر من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية اعتقل جنود الاحتلال سبعة شبان من بلدتي يعبد وكفيرت جنوب وغرب جنين أثناء تواجدهم داخل مقهى، وهم: عبود فاروق أبو بكر، وبراء محمود أبو بكر، والشقيقان إبراهيم ومحمد عبد أبو بكر، وجهاد حرز الله، وأمير وائل بكر.

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