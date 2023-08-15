وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعقد ورشة عمل حول مشروع حي البرازيل في رفح وكالة الرأي الفلسطينية المواصفات والمقاييس تبحث سبل التعاون مع الاتحاد العام للصناعات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية انطلاق مشروع "صفوة الحفاظ 2" بمشاركة 1471 حافظاً وحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تفتتح دورة ‏متخصصة في مجال الإنتاج الحيواني ‏ وكالة الرأي الفلسطينية ‏زراعة شمال غزة تختتم تدريب مجموعة من طلاب تخصص الهندسة الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: القدرة يثمن دور الشرطة النسائية في تعزيز الأمن المجتمعي وكالة الرأي الفلسطينية ‏زراعة خانيونس تختتم التدريب الميداني لخريجي مساعد مهندس زراعي وكالة الرأي الفلسطينية "القسام" يسيطر على مسيّرة إسرائيلية شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: الإدارة العامة للتجارة تصدر إحصائية عملها خلال أسبوع
أخبار » الأخبار الحكومية

بهدف تحديث قواعد المعلومات العقارية

سلطة الأراضي تعقد ورشة عمل حول مشروع حي البرازيل في رفح

15 آب / أغسطس 2023 12:54

سلطة الأراضي تعقد ورشة عمل حول مشروع حي البرازيل في رفح
سلطة الأراضي تعقد ورشة عمل حول مشروع حي البرازيل في رفح

غزة- وكالة الرأي 

عقدت الإدارة العامة للتفتيش و المكاتب الفرعية بسلطة الأراضي،  ورشة عمل حول مشروع حي البرازيل في محافظة رفح، بالتعاون مع وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي والإدارات الرئيسية في سلطة الأراضي، بهدف تحديث قواعد المعلومات العقارية. 

جاء ذلك، بحضور مدير عام التفتيش والمكاتب الفرعية أ. عصام الحمارنة و لفيف من مدراء الدوائر و الوحدات .

وتناول م . محمود الشيخ عيد ورقة عمل عن أهمية المشروع و التسلسل التاريخي لتسليمه و هدمه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والإجراءات الذي قام بها مكتب رفح لإعادة تخطيط و الرفع المساحي الحديث للمشروع وتحديث البيانات لتوفير معلومات وبيانات صحيحة و دقيقة للجهات الطالبة سواء كانت على مستوى المواطن او المؤسسات المختصة بذلك.

وأكدت سلطة الأراضي خلال ورشة العمل هذه على أهمية تحديث المعلومات الخاصة بمشاريع الإسكان القديم التي أنشأت زمن الاحتلال الإسرائيلي بعقود طويلة الأمد لمدة 99 عاماً في ظل البيوعات والانتقالات التي تجري على أراضيها خارج سلطة الأراضي.

وأشارت إلى أن مشروع حي البرازيل هو من أقدم مشاريع الإسكان في القطاع حيث أقيم عام 1971 على ما مساحة 100 دونم فيما تبلغ المساحة الحالية للمشروع حوالي 260 دونم.

ودعت سلطة الأراضي المواطنين الى تثبيت البيوعات والانتقالات التي جرت دون أي نظام قانوني وحل الإشكاليات والمنازعات في المليكات من خلال إتمام معاملة التسجيل في الإدارة العامة للأراضي والعقارات الطابو.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟