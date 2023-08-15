سلطة الأراضي تعقد ورشة عمل حول مشروع حي البرازيل في رفح

غزة- وكالة الرأي

عقدت الإدارة العامة للتفتيش و المكاتب الفرعية بسلطة الأراضي، ورشة عمل حول مشروع حي البرازيل في محافظة رفح، بالتعاون مع وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي والإدارات الرئيسية في سلطة الأراضي، بهدف تحديث قواعد المعلومات العقارية.

جاء ذلك، بحضور مدير عام التفتيش والمكاتب الفرعية أ. عصام الحمارنة و لفيف من مدراء الدوائر و الوحدات .

وتناول م . محمود الشيخ عيد ورقة عمل عن أهمية المشروع و التسلسل التاريخي لتسليمه و هدمه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والإجراءات الذي قام بها مكتب رفح لإعادة تخطيط و الرفع المساحي الحديث للمشروع وتحديث البيانات لتوفير معلومات وبيانات صحيحة و دقيقة للجهات الطالبة سواء كانت على مستوى المواطن او المؤسسات المختصة بذلك.

وأكدت سلطة الأراضي خلال ورشة العمل هذه على أهمية تحديث المعلومات الخاصة بمشاريع الإسكان القديم التي أنشأت زمن الاحتلال الإسرائيلي بعقود طويلة الأمد لمدة 99 عاماً في ظل البيوعات والانتقالات التي تجري على أراضيها خارج سلطة الأراضي.

وأشارت إلى أن مشروع حي البرازيل هو من أقدم مشاريع الإسكان في القطاع حيث أقيم عام 1971 على ما مساحة 100 دونم فيما تبلغ المساحة الحالية للمشروع حوالي 260 دونم.

ودعت سلطة الأراضي المواطنين الى تثبيت البيوعات والانتقالات التي جرت دون أي نظام قانوني وحل الإشكاليات والمنازعات في المليكات من خلال إتمام معاملة التسجيل في الإدارة العامة للأراضي والعقارات الطابو.