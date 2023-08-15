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تعليم شمال غزة يفتتح البرنامج التدريبي "بصمات إبداعية"

15 آب / أغسطس 2023 02:01

تعليم شمال غزة يفتتح البرنامج التدريبي "بصمات إبداعية"
تعليم شمال غزة يفتتح البرنامج التدريبي

غزة- وكالة الرأي:

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، (قسميْ الإشراف التربوي، والتدريب)، برنامجاً تدريبياً لإعداد المبادرات التوعوية لمعلمي ومعلمات مدارس شمال غزة بعنوان "بصمات إبداعية".

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم جواد صالحة، ومدير عام المعهد الوطني للإدارة والتدريب أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الفنية موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي محمد أبو ندى، ورئيس قسم التدريب د. رنان الأشقر.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب صالحة بالمعلمين المشاركين في الدورة التدريبية، مؤكداً على أهمية المشروع التدريبي من أجل استنهاض طاقات المعلمين وتعزيز القيم والانتماء لديهم، بما يساهم في تحقيق صورة المعلم الرسالي.

بدوره، أكد حرز الله على أهمية هذا البرنامج التدريبي، الذي يساهم في تعزيز روح الانتماء والمبادرة لدى المعلمين، وتعزيز روح الابتكار والإبداع في مواجهة المشكلات التعليمية، وكذلك تعزيز العمل التشاركي البناء داخل المؤسسة التعليمية، والتأكيد على الشراكة المجتمعية والمحلية بين مؤسسات المجتمع للارتقاء بالأداء المدرسي.

وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي في قسم الإشراف التربوي، على مدار (5) لقاءات بواقع (10) ساعات تدريبية.

وينفذ التدريب كل من المعلمين: زياد سليم أبو شرخ، وأزهار جبر الحداد، وأسماء رمضان مصطفى، وهناء إبراهيم حجازي، ووفاء إبراهيم حجازي.

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