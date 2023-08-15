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الاتحاد الأوروبي: 22 مليون يورو تم دفعها للمخصصات الاجتماعية

15 آب / أغسطس 2023 03:52

رام الله – وكالة الرأي

قدم الاتحاد الأوروبي 22 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة، من خلال البرنامج الوطني للتحويلات النقدية الذي تستفيد منه71،162  أسرة فلسطينية ضعيفة.

وقال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة وغزة، في بيان له اليوم الثلاثاء: "اليوم، ساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 22 مليون يورو لدعم الأسر الفلسطينية الأكثر ضعفاً في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والمالية القاسية بشكل خاص. وقد تم توجيه التمويل الأوروبي من خلال آلية بيغاس لدفع المخصصات الاجتماعية لـ 71،162 أسرة تحت خط الفقر المدقع. كما أن هناك 37774 أسرة أخرى تغطيها ميزانية حكومة السلطة الفلسطينية."

وقالت ماريا فيلاسكو، نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي "لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزماً بدعم نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني، حتى في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية".

وتابع: " لقد واجه برنامج التحويلات النقدية الجاري عقبات مالية غير مسبوقة أكدت ضرورة تضافر الجهود بين الشركاء لضمان استدامة النظام الفلسطيني للمخصصات الاجتماعية". وأكد أن الحماية الاجتماعية هي حق جوهري يشكل احترامه مسؤولية جماعية لأصحاب المسؤولية لحمايته، بحيث يتم ضمان وصول الخدمات الأساسية للجميع".

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