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المالية تبحث مع شرطة المرور آليات متابعة سيارات موزعي الغاز

15 آب / أغسطس 2023 06:36

المالية تبحث مع شرطة المرور آليات متابعة سيارات موزعي الغاز
المالية تبحث مع شرطة المرور آليات متابعة سيارات موزعي الغاز

غزةوكالة الرأي

عقدت الإدارة العامة للبترول بوزارة المالية اجتماعاً مع الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة لمناقشة آلية متابعة وضبط سيارات نقل اسطوانات وموزعي الغاز.

وحضر الاجتماع مدير عام الإدارة إياد الشوربجي، ونائب مدير شرطة المرور والنجدة العميد إبراهيم أبو جياب، والمقدم ماجد القنوع، والمقدم محمد الحجار، إضافة إلى كمال أبو شنب، م‌. محمد أبو شهلا.

وتم التفاهم خلال الاجتماع على العديد من النقاط التي تساهم في ترتيب هذا الملف، وتصويب أوضاع الموزعين وفقاً للنظام.

وتهدف الاجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للبترول والجهات المختصة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والموزعين والمحطات على حد سواء.

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