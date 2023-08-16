"جوجل كروم" يطرح ميزة تلخيص مقالات كاملة باستخدام الذكاء الاصطناعى

اكتسبت تجربة البحث التوليدية (SGE) من جوجل المدعومة بالذكاء الاصطناعي ميزة جديدة رئيسية، حيث ستكون قادرة على تلخيص المقالات التي تقرأها على الويب، وفقًا لمدونة جوجل، حيث يمكن للميزة التى تعرف اختصارا بــ SGE بالفعل تلخيص نتائج البحث نيابةً عنك حتى لا تضطر إلى التمرير إلى الأبد للعثور على ما تبحث عنه، وقد تم تصميم هذه الميزة الجديدة للمضي قدمًا في ذلك من خلال مساعدتك بعد النقر فعليًا على أحد الروابط.



لكن ربما لن ترى هذه الميزة ، التي تطلق عليها جوجل اسم "SGE أثناء التصفح" على الفور، فيما تقول جوجل إنها ميزة جديدة بدأت في طرحها يوم الثلاثاء باعتبارها "تجربة مبكرة" في برنامج مختبرات البحث الخاص بها، و(ستتمكن من الوصول إليها إذا كنت قد اشتركت بالفعل في SGE ، ولكن إذا لم تقم بذلك ، فيمكنك الاشتراك في الميزة من تلقاء نفسها).



وستكون متاحة أولاً في تطبيق جوجل على Android و iOS ، وتقوم الشركة بإحضاره إلى متصفح Chrome على سطح المكتب "في الأيام المقبلة"، وإذا كان لديك حق الوصول في تطبيق جوجل على الهاتف المحمول ، فسيقوم جوجل بسحب مجموعة من "النقاط الرئيسية" التي تم إنشاؤها بواسطة AI من مقالة بعد النقر فوق رمز في أسفل الشاشة.



وقد تم تصميم الميزة للعمل "فقط على المقالات المتاحة مجانًا للجمهور على الويب"؛ تقول جوجل إنها لن تعمل مع مواقع الويب التي يضعها الناشرون على أنها محمية بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع.



فيما تجري جوجل عددًا قليلاً من التحسينات الأخرى على SGE أيضًا، وفي نتائج SGE لاستعلام بحث حول مواضيع مثل العلوم والاقتصاد والتاريخ، تقول جوجل أنك ستتمكن من تمرير مؤشر الماوس فوق كلمات معينة للحصول على تعريفات أو رسوم بيانية حول موضوع ما. تعمل جوجل أيضًا على تسهيل فهم ملخصات SGE لمعلومات الترميز.



وقد أعلنت جوجل عن SGE في مؤتمر جوجل I / O في مايو وعملت على تحسينه في الأشهر منذ ذلك الحين، ولا يعجبني ، لكن جوجل مسرورة بتقدمها، وفي أحدث مكالمة أرباح للشركة ، قال الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي إن تعليقات المستخدمين "كانت إيجابية للغاية حتى الآن" وأنه "بمرور الوقت ستصبح هذه هي الطريقة التي يعمل بها البحث".